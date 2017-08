Un núvol cobreix una platja de California en només cinc minuts

Un núvol gegant tapa la platja a Califòrnia El núvol avança a tota velocitat i fa desaparèixer el sol en tant sols cinc minuts.

Que el temps canvia ràpid ens ho han dit moltes vegades, però sembla que no només a la muntanya. Sinó que ho expliquin als banyistes que a principis d'agost es trobaven en aquesta platja de Santa Cruz, a California. Tothom gaudia d'un magnífic dia de sol fins que de cop i volta, en tant sols cinc minuts, la situació va canviar per complet.



Un núvol gegantí i fosc avança des de mar endins cap a la plata a tota velocitat. El vent comença a bufar i els para-sols surten volant. A les imatges es pot veure com la gent abandona la platja ràpidament davant del canvi de temps. Amb tot, pocs minuts després, el núvol continua el seu camí i el sol torna a sortir sobre la platja.