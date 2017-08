El hip hop no té edat

Dos avis ballen hip hop Un matrimoni de 70 anys d'edat va sorprendre els assistents a un festival de hip hop en arrencar a ballar amb més ritme que alguns dels joves.

Actualitzada 14/08/2017 a les 10:53

Probablement tots associem el hip hop a un estil de música molt destinat als joves, però fa uns dies un matrimoni de 70 anys d'edat van demostrat que això no és així i que es pot ser fan del hip hop a qualsevol edat.



Nick i Emma Nichols, casats des de fa 48 anys, i originaris de Fredericksburg, Virgínia (EUA) van sorprendre tothom amb el ritme que encara porten al cos. La parella va anar al concert de Ludacris el passat 30 de juliol i quan va sonar el famós "Tipsy" (2004) del raper J-Kwon's van treure totes les energies i van fer una demostració de ball hip hop que segurament molts dels presents no eren capaços de seguir. De fet, si els joves es vana animar a ballar va ser gràcies a ells. El vídeo, compartit en diverses xarxes socials, ha arrassat sobretot a Facebook, on ha superat ja els 7 milions de visualitzacions.