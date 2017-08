Un gos protegeix la seva mestressa en un atac d'epilèpsia

Gos que ajuda la seva mestressa Un gos actua per ajudar la seva mestressa en un atac d'epilèpsia

Actualitzada 11/08/2017 a les 11:26

D'animals que ajuden en tasques de rescat n'hi ha molt i la protagonista d'aquest vídeo ha demostrat que amb una mica d'entrenament la seva mascota pot ser, també, la seva gran ajuda davant d'un atac d'epilèpsia.



Janaye, la protagonista, quan té un atac pateix convulsions, de manera que ha entrenat al seu gos Colt perquè l'ajudi a no fer-se mal quan té una crisi, tal i com ja li va passar el 2012.



Així, el Colt té l'habilitat de detectar el quadre epilèptic de la seva mestressa i actuar. El vídeo penjat a Youtube mostra els mètodes d'entrenament: la Janaye simula un atac i l'animal, utilitzant el seu cos, esmorteeix els moviments. Després d'un any i mig d'entrenament, el colt va aconseguir actuar tal i com es mostra en el vídeo que s'ha compartit a Twitter i que de seguida s'ha viralitzat.