Pífia de l'home del temps de TVE

Pífia de l'home del temps L'home del temps comet una errada en directe i demana repetir la introducció del programa.

Actualitzada 11/08/2017 a les 13:39

L'home del temps de TVE ha estat protagonista aquesta setmana després d'una errada en directe en un dels espais més vistos de l'informatiu.



Després que la presentadora del 'Telediario 2" de TVE s'acomiadés, com és habitual es va poder veure la careta de l'espai del temps i en pantalla el protagonista de la història: Albert Barniol. Com és habitual va començar el seu dicurs però pocs segons després va sorprendre tota l'audiència amb un "Podem tornar a començar? Perdó, no m'agrada gens...".



I la realització va posar la pantalla en negre durant uns 10 segons que es van fer eterns. Després d'això el programa va començar amb normalitat, però l'errada no va passar desaparcebuda i va córrer per la xarxa com la pòlvora.