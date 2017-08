Els més petits reaccionen a la música de Queen

Reaccions infantils a les cançons de Queen Un grup d'infants reaccionen en escoltar la música de Queen

Actualitzada 09/08/2017 a les 10:32

El popular canal de Youtube dels Fine Brothers Entertainment, famós pels seus vídeos de reaccions, ha publicat un muntatge on queda clar que la banda anglesa Queen perdura encara entre les generacions més joves.



En el vídeo "Kids react to queen" els nens d'entre 7 i 13 anys reaccionen i donen la seva opinió sobre el grup i malgrat que no formen part de la mateixa generació, queda clar que la banda de Freddy Mercury és capaç d'atrapar, també, els més petits. De fet, els participants destaquen sobretot la veu del vocalista. És divertit veure com s'emocionen alguns en reconèixer les cançons i com algun es declara fan incondicional del grup.