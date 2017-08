La cacatua i la joguina Una cacatua encantada amb la seva nova joguina

Els animals sovint actuen com les persones i sinó que li expliquin al propietari d'aquesta cacatua, que des que ha descobert aquesta nova joguina està d'allò més contenta.



Amb un objecte tant senzill com un ànec de plàstic que es mou mentre fa música i llum, la cacatua es mostra ben distreta. L'animal segueix la joguina i salta al ritme de la música com si imités els seus moviments.