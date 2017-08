Aterratge amb el cap després de sortir disparat d'un balancí Un grup d'amics amb ganes de passar-so bé i un gronxador, això únicament pot tindre un resultat possible.

Actualitzada 04/08/2017 a les 12:58

Aquest grup d'amics van decidir que seria una bona idea provar de donar una volta sencera amb un balancí. Mentre quatre d'ells subjectaven l'estructura perquè no és mogues l'amic que s'estava gronxant començava a agafar embranzida per a fer la volta sencera. Després d'aconseguir fer tres voltes el protagonista, com era d'esperar, surt disparat cap endavant rebent un fort cop amb la tanca que estava col·locada davant del balancí.