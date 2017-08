La curiosa bicicleta d'Igor Negoda El creador ha demostrat que a diferència de no portar el casco quan vas amb bici la seva invenció és totalment segura.

Actualitzada 04/08/2017 a les 12:59

L'inventor rus Igor Negoda crea invents per després penjar vídeos de les seves creacions a la xarxa, fa poc va presentar el seu últim invent, una bicicleta amb un motor a reacció. Aquesta "nova" creació arriba, com es mostra en el vídeo, a velocitats de 60 quilòmetres per hora en pla únicament amb la força del motor.