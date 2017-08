"In a Heartbeat” El curtmetratge de quatre minuts que ha commogut internet

Actualitzada 02/08/2017 a les 21:06

"In a Heartbeat" és un curtmetratge que no té cap tipus de diàleg i que tothom pot entendre, una història simple però amb missatge. Aquesta petita producció ens relata amb quatre minuts la història d'un nen que s'enamora d'un altre i al que se li surt literalment el cor per ell. Un dels dos autors de l'obra, Esteban Bravo, ha dit que no s'esperava que el resultat final tingués tan bona acollida i que pensa que això és una mostra de l'evolució d'una societat més moderna.