L'ensurt que s'emporta un pare de part de la seva filla

L'ensurt que s'emporta un pobre pare de part de la seva filla

Actualitzada 31/07/2017 a les 13:25

Jugant a un videojoc de terror a les fosques i amb els auriculars és la situació perfecta per donar un ensurt a algú, fins i tot si no és el teu objectiu. Així és com es trobava aquest pobre pare mentre estava fent un streaming d'un joc de terror. En efecte, es va emportar l'ensurt de la seva vida, probablement per la persona més innocent, la seva filla de dos anys, que hi havia entrat a la seva habitació sense que ell se'n adonés.