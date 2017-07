El lloro, la capsa i un gat

El lloro, la capsa i el gat. Curiós video d'un lloro, una capsa i un gat.

Actualitzada 28/07/2017 a les 13:05

Diuen els entesos que els vídeos més senzills (i que incorporin algun gat) són els que més triomfen a la xarxa. I les proves no fan més que confirmar-ho.



Des de fa uns dies hi ha un vídeo que arassa a Twitter (i que també s'exten compartint-lo per whatsapp) en què els protagonistes són un lloro, una capsa i un gat. No dura gaire més de 14 segons i acumula més de 238.000 retuits i més de 378.000 m'agrades. Amb pocs segons, doncs, l'espectador poc comprovar que els lloros no estan per punyetes i si quelcom no els convenç, actuen amb contundència.