Àvia amb un flotador en forma de pelicà Una àvia té problemes per poder utilitzar un flotador en forma de pelicà

Actualitzada 24/07/2017 a les 11:58

Aquest estiu s'han posat de moda els flotadors en forma de flamenc rosa, però el cert és que no tothom té les habilitat necessàries per poder-hi pujar de manera fàcil.



Aquest és el cas de la protagonista d'aquest vídeo que s'ha fet viral a les xarxes. Una turista en una platja d'Eivissa intenta de mil i una maneres poder-s'hi posar a sobre. Finalment, fins i tot, dos homes han d'acabar ajudant-la per poder sortir de dins del forat del flotador.



En el vídeo, a més, es poden comprovar com les companyes que la graven des de la sorra s'ho passen d'allò més bé i no amaguen les rialles que els provoca la situació.