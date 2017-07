L'inesperat aterratge d'una avioneta al mig de la carretera Les increïbles imatges l'avioneta aterrant a la carretera.

Actualitzada 21/07/2017 a les 11:29

Els presents en el vídeo no es poden creure que d'un moment a un altre una avioneta s'incorporaria al tràfic ni més ni menys que des de l'aire, al final sembla que l'aterratge no causa cap problema greu i que no hi ha cap ferit durant la maniobra.