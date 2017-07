Trump intenta ajudar un marí i el vídeo es fa viral Un vídeo on se'l veu que intenta posar sense èxit un barret al cap d'un marí. I és que el fort vent no ho va permetre.

Actualitzada 14/07/2017 a les 12:34

Trump no deixa d'oferir continguts que ben aviat es converteixen en virals. L'últim, un vídeo on se'l veu que intenta posar sense èxit un barret al cap d'un marí. I és que el fort vent no ho va permetre.