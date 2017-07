Com gat i gos... o no!

Actualitzada 07/07/2017 a les 10:48

Qui ho ha dit que els gats i els gossos no es porten bé? Al menys els dos que apareixen en aquest vídeo deuen ser una excepció. En aquesta ocasió res de baralles gat i gos, tot el contrari! Les imatges demostren que l'estima entre els dos animals és gran i que es necessiten l'un a l'altre per estar relaxats i contents.



El gat, demostrant una increïble habilitat, s'encarrega de fer-li un massatge al pit del gos que es mostra encantat i relaxat. Per acabar la intervenció, el felí fins i tot abraça el ca. Tota una demostració que sovint els animals es comporten com les persones!



