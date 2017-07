Un grup de persones va trobar bona idea accelerar la combustió amb gasolina

Com prendre mal fent una foguera El que passa si poses quatre garrafes de gasolina a una foguera

Actualitzada 03/07/2017 a les 13:35

Sant Joan ja ha passat, però les fogueres segueixen sent perilloses. Sinó, demaneu-ho a aquest grup d'amics que es va decidir a fer una foguera a la muntanya.



Fins a quatre garrafes de gasolina sobre la fusta per encendre el foc i fer-lo espectacular. El que no s'esperaven és que la reacció fos la que es van trobar.