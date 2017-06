Elefants al rescat

Rescat d'una família d'elefants Les dues elefantes adultes salten ràpidament a l'aigua per rescatar el petit que hi havia caigut.

Actualitzada 29/06/2017 a les 20:19

Les càmeres del circuit tancat del zoo de Seül, a Corea del Sud, han estat testimonis del rescat que un parell d'elefants adults han dut a terme per salvar a un elefant bebè.



Segons es pot veure en les imatges que s'han difòs ràpidament per les xarxes socials, el petit, anomenat Hope, cau a la l'aigua en perdre l'equilibre mentre provava l'aigua amb la trompa. En aquell moment, els dos elefants adults que hi ha prop seu s'esveren i actuen d'immediat per intentar ajudar-lo a sortir de l'aigua.



Veient que des de fora no poden ajudar al petit, ràpidament entren a l'aigua i amb una gran coordinació ajuden al petit a sortir. Segons han explicat diversos mitjans que s'han fet ressò de la notícia, els dos elefants adults són la mare i la tieta del petit.