Un nadó i un gos "assalten" la nevera

Un nadó i el seu gos assalten la nevera El petit se les empesca per obrir la nevera

Actualitzada 26/06/2017 a les 10:50

Rob Herbert i Carrie Harden van ser testimonis d'un moment d'allò més divertit protagonitzat pel seu fill i no van perdre ocasió per immortzalitzar-ho i compartir-ho a les xarxes socials.



El Maverick, el fill d'aquesta parella, i el seu gos Leroy es van conjurar per planejar un "assalt" a la nevera de casa. En les imatges es pot veure com el petit intenta obrir les portes del frigorífic però són massa grosses i altes i no pot. D'aquesta manera s'ajuda del Leroy per aconseguir el seu objectiu. S'enfila sobre de l'animal, que aguanta estoicament, fins que el petit obre la nevera.



Els pares van decidir compartir el vídeo a les xarxes socials i s'ha convertit en un autèntic fenòmen viral. A Facebook, amb pocs dies, ja ha aconseguit més 98 milions de reproduccions.