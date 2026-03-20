Seguretat social
Pilar Serrano renovada al consell d’administració de la CASS
Completarà un segon mandat com a representant de l’executiu a l’organisme
El Govern d'Andorra ha acordat renovar Pilar Serrano com a representant de l’executiu al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), càrrec que ja ocupava des del 2022. Amb aquesta decisió, Serrano inicia un segon mandat dins l’òrgan.
Actualment, els representants del Govern d'Andorra al consell són Marc Galabert, que n’és el president, Carla Guerrero, Pilar Serrano i Jordi Cinca. El Consell d’Administració és el màxim òrgan de representació i gestió de la CASS i està format també per membres dels assalariats, pensionistes i empresaris, amb mandats de quatre anys renovables una sola vegada.
NACIONAL
Redacció