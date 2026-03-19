L’assetjada per l’exparella encara té por de l’home sis anys després
La psicòloga de la víctima assegura que continua arrossegant seqüeles emocionals
La psicòloga de la presumpta víctima d’assetjament, que l’ha acompanyada des dels 17 anys –en una etapa que coincideix amb l’inici de la relació amb l’acusat–, va declarar ahir al Tribunal de Corts que la jove “encara té por d’ell”, malgrat haver superat bona part de l’afectació emocional. Amb un seguiment sostingut al llarg dels anys, la professional va explicar que el quadre d’ansietat i depressió s’ha reduït prop d’un 90%, si bé persisteix un 10% residual que es manifesta sobretot en la por a una possible trobada amb l’exparella. En la seva compareixença, va advertir que el pas del temps “no és una garantia de recuperació” i va assenyalar que, tot i l’evolució favorable, la víctima continua arrossegant seqüeles emocionals vinculades a la relació.
La testimoni va descriure el vincle com a “disfuncional”, marcat per dinàmiques de control i dominació, i va relatar que l’home controlava els horaris i activitats de la jove, li exigia conductes sexuals no desitjades i recorria al silenci com a càstig psicològic. Segons va exposar, aquest context va derivar en un trastorn d’ansietat generalitzada amb simptomatologia depressiva, amb pèrdua d’energia i afectació anímica. Tot i això, va afegir que actualment la jove ha aconseguit una vida estable, amb una nova relació i un entorn social consolidat.
La testimoni va descriure el vincle com una "relació disfuncional"
En aquesta segona jornada de la vista oral –centrada en els fets posteriors a la ruptura en el judici contra el jove andorrà de 31 anys acusat d’haver assetjat l’exparella entre el 2021 i el 2023–, diversos testimonis van reforçar la tesi d’un clima sostingut de pressió, por i afectació emocional de la víctima. En aquest context, la mare de la jove va declarar que havia començat a acompanyar-la per evitar trobades amb l’acusat, a qui va descriure com a “violent” dins d’una relació que va qualificar de “tòxica”. Va relatar episodis com ara cops insistents a la porta del domicili o la presència de l’home en un establiment comercial sense motiu aparent, únicament per veure la seva filla.
Abel Rivera
En la mateixa línia, l’actual parella de la víctima va relatar una trobada a la plaça d’aparcament on tenia estacionada la motocicleta, que va qualificar de “parany”. Segons va explicar, l’acusat s’hi va presentar just després de la jornada laboral per demanar-li explicacions sobre l’estat de la jove, en un context condicionat per un episodi anterior, també relatat per un altre compareixent, en què ella havia marxat després que ell se li acostés i li toqués l’espatlla per saludar-la durant una trobada casual. El testimoni va assenyalar que la conversa va derivar en tensió quan l’home es va començar a enfadar i li va retreure que havia marxat “com una covarda”. A la sala, va reblar que “si realment estimes una persona, no li faltes així al respecte”.
Amb la fase testifical ja conclosa, el tribunal haurà d’avaluar si els fets provats configuren un delicte d’assetjament continuat, amb especial atenció a l’impacte psicològic que, segons els informes de la psicòloga de la víctima, encara persisteix. La sentència del judici està prevista que es pronunciï a la mateixa sala el 27 de març.