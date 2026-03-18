TRIBUNALS
Una directiva porta un grup comercial a la Batllia per una destitució
La dona es va fer càrrec de la direcció de recursos humans després de l'acomiadament de l'anterior responsable i un any després la van rellevar sense avís previ
Una directiva ha portat a la Batllia un grup comercial del país per una situació que, segons denuncia, li ha provocat una greu depressió que encara avui arrossega.
La dona acumulava més de vint anys d’experiència a la companyia, dins del departament de recursos humans. A finals del 2023, arran de l’acomiadament de la directora del departament, va assumir-ne les funcions. No era la primera vegada: l’any 2021 ja havia hagut d’assumir responsabilitats directives que no li corresponien contractualment i que, al cap d'uns mesos, se li van retirar per retornar al seu antic lloc al departament.
Prop d’un any després de l'episodi del 2023, i sense cap indicació prèvia que fes preveure un canvi en la seva situació -que, segons la seva representació legal, mai no es va definir com a temporal-, va ser rellevada del càrrec i va perdre tots els beneficis associats. Aquest canvi sobtat hauria derivat en un episodi depressiu sever que la manté de baixa laboral des de finals del 2024.
La pèrdua de la posició també va tenir conseqüències econòmiques i personals rellevants. La treballadora va perdre el vehicle, adquirit mitjançant un sistema de leasing vinculat al càrrec directiu, així com els complements salarials associats. A més, tal com ha exposat el seu lletrat, la seva parella -també empleada del grup comercial- va ser acomiadada poc després que ella iniciés la baixa.
El seu lletrat sol·licita ara la readmissió de la treballadora al seu lloc de feina a la direcció de recursos humans, així com una compensació pels danys soferts.