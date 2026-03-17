DELICTES
Un total de tretze persones detingudes per alcohol, drogues i agressions
La policia va detenir quatre turistes la darrera setmana per intentar accedir al Principat amb drogues. Dos homes, de 46 i 53 anys, van ser arrestats dilluns un a la frontera francoandorrana i l’altre a la frontera del riu Runer amb 1,2 i 4,3 grams de cocaïna. El cap de setmana, dos turistes més de 35 i 36 anys van ser controlats a la frontera amb Espanya amb 2,67 grams de cocaïna; 0,87 d’MDMA; 0,5 de ketamina i 4,5 de marihuana.
En l’àmbit dels delictes contra la integritat física, la policia va detenir la matinada de dimecres a Escaldes-Engordany un home de 34 anys per agredir l’exparella. Dijous al vespre, a Encamp, un altre home de 45 anys va ser arrestat per agredir el company d’habitació i causar-li lesions. A més, set persones van ser detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol. Entre elles, el conductor d’un patinet elèctric que va patir un accident, amb una taxa de 2,89.