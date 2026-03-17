FUNCIÓ PÚBLICA
El Sipaag anima a reclamar la revisió del lloc de treball
El sindicat de funcionaris del cos general (Sipaag) va enviar ahir un comunicat per carregar contra les irregularitats en la classificació de llocs de treball impulsada pel Govern i per instar els empleats que no estiguin d’acord amb el resultat a reclamar-ne la revisió. El sindicat defensa que ara que l’executiu haurà de refer el procediment instat per la Batllia (que va concloure que hi havia defectes de forma) s’obre una nova oportunitat i ha preparat un model de sol·licitud per als interessats.