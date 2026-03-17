BALANÇ DEL 2025
Rècord de residus tractats al forn
La planta de la Comella supera per primer cop a la història les 52.600 tones de brossa
La planta de tractament de residus de la Comella va gestionar l’any passat un total de 52.621 tones, segons les dades d’explotació de Ctrasa. Aquesta xifra representa un nou rècord històric per a la instal·lació i supera clarament les 50.878 tones tractades el 2024 i el màxim anterior de 50.901 tones registrat el 2019. Amb aquest volum, el forn incinerador consolida la seva activitat i confirma el paper central de la infraestructura en el sistema de gestió de residus del país, en un context en què el tractament i la valorització energètica dels residus s’han convertit en elements clau de les polítiques ambientals.
L’increment en el volum total tractat s’explica en part per les importacions de residus, que van sumar 9.284 tones durant l’any 2025. Aquest volum és lleugerament superior al registrat l’any anterior i s’emmarca en el conveni vigent entre el Govern d’Andorra i la Generalitat de Catalunya per al tractament de residus procedents principalment de la Cerdanya. Tot i aquest augment, la xifra continua per sota del límit màxim de 10.000 tones anuals establert per l’acord, que té com a objectiu garantir el volum mínim necessari perquè la planta funcioni amb rendibilitat i amb eficiència, evitant situacions d’infrautilització com les que es van registrar durant els primers anys de funcionament de la instal·lació.
És la quarta vegada que el forn incinerador supera les 50.000 tones tractades en un any
Pel que fa al rebuig sòlid urbà (RSU), que constitueix la principal fracció de residus incinerats, el volum tractat va arribar a les 36.284 tones durant el 2025. Aquesta dada manté una línia similar a la dels darrers exercicis i reflecteix certa estabilitat en la generació de residus al país, després de l’augment progressiu registrat durant la darrera dècada. En canvi, els residus sanitaris van sumar 75 tones, una xifra lleugerament superior a la dels anys immediatament posteriors a la pandèmia, però encara lluny del pic registrat el 2021, quan l’augment de material mèdic d’un sol ús i d’equips de protecció individual va disparar el volum d’aquesta fracció.
El centre va generar 16.711 megawatts hora d’energia que es van vendre a Feda
L’activitat de la planta també es reflecteix en la producció d’energia associada al procés de valorització dels residus. Durant el 2025, la instal·lació va vendre 16.711 MWh d’electricitat a FEDA, una xifra lleugerament superior a la registrada l’any anterior i que es manté dins els valors habituals de producció de la infraestructura.
En paral·lel, la producció d’energia tèrmica va assolir els 17.550 MWh, un increment notable respecte als exercicis precedents. Aquesta energia s’utilitza per alimentar la xarxa de calor connectada a diverses instal·lacions i depèn en gran part tant del volum de residus valoritzats com de la demanda energètica de les infraestructures que utilitzen aquest subministrament, especialment durant els mesos d’hivern.
La instal·lació de la comella va estar l’any passat un total de 8.038 hores funcionant
Pel que fa al funcionament de la instal·lació, el forn incinerador va acumular 8.038 hores de funcionament efectiu al llarg de l’any. Durant aquest període també es van registrar 590 hores d’aturades programades per tasques de manteniment i 131 hores d’aturades no programades, incidències que formen part de l’operativa habitual d’aquest tipus d’infraestructures i que permeten garantir la seguretat i l’eficiència del sistema a llarg termini.
Consolidació del centre
Amb aquestes xifres, la planta de tractament de residus de la Comella supera per primera vegada la barrera de les 52.000 tones tractades en un any –està més a prop de les 53.000–, una dada que confirma la consolidació del centre com una peça clau en la gestió dels residus d’Andorra i en el model de valorització energètica implantat al país, basat en la combinació del tractament ambiental dels residus i l’aprofitament de l’energia generada durant el procés d’incineració.
RESIDUS TRACTATS
2007 42.349
2008 44.934
2009 40.518
2010 39.000
2011 36.500
2012 33.200
2013 34.023
2014 37.867
2015 37.413
2016 38.483
2017 41.236
2018 49.777
2019 50.901
2020 49.149
2021 46.715
2022 50.580
2023 48.713
2024 50.878
2025 52.621