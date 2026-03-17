SOLIDARITAT
El Pavelló Toni Martí acollirà el dia 23 una nova col·lecta de sang
Creu Roja Andorrana, el BC MoraBanc Andorra i el Govern van presentar ahir la setena edició de la campanya de donació de sang conjunta, que enguany porta per eslògan Una jugada que salva vides. La jornada tindrà lloc dilluns 23 de març en el Pavelló Toni Martí, entre les dotze del migdia i les vuit del vespre. La iniciativa pretén mobilitzar la societat amb un missatge clar de solidaritat, ja que cada donació pot salvar vides.