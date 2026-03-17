CRISI AL PRÒXIM ORIENT
L’impacte en l’energia, menor que el de la crisi d’Ucraïna
Andorra afronta la incertesa per la guerra a l’Iran amb més resiliència
La tarifa de calor i fred podria incrementar-se a final de mes. El preu es reajusta automàticament cada trimestre i, com que l’import està vinculat al preu del barril de petroli Brent, el conflicte bèl·lic a l’Iran el pressiona a l’alça. “Estem seguint la situació, que ja sabeu que és complicada. Tot depèn de la duració de la guerra i, per tant, en el moment d’actualitzar les tarifes ja veurem quina afectació tindrà”, va admetre ahir la directora general de FEDA, Sílvia Calvó, en declaracions als mitjans de comunicació.
Tot i això, Andorra afronta la incertesa al Pròxim Orient en unes condicions millors que fa quatre anys, quan la invasió russa d’Ucraïna va comportar una crisi energètica i d’aprovisionaments global. Aleshores “ja teníem uns preus alts, a diferència d’ara”, va afirmar la directora general. A més, en aquell moment la situació energètica dels països veïns no era tan bona com l’actual, fet que impedia Andorra de tenir una cobertura òptima. França disposa d’un parc nuclear “molt consolidat” i Espanya “ha fet una aposta gran per les energies renovables”, va assenyalar. “Tenim una FEDA més resilient i podem afrontar els pròxims mesos amb més tranquil·litat”, va remarcar Calvó.
“Hi ha moltes incerteses quant a la duració del conflicte i, per tant, moltes incerteses pel que fa a l’impacte en el preu l’energia, però ara tenim [...] molta més resiliència”, va insistir.