RELACIONS AMB EUROPA
L’acord d’associació amb la UE entra a la recta final per a l’aprovació
La naturalesa jurídica del pacte centrarà bona part de la reunió de l’EFTA d’avui
L’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA) del Consell de la Unió Europea ja té sobre la taula l’esborrany sobre les conclusions relatives a l’acord d’associació entre Andorra i San Marino amb la UE i, durant la reunió que manté avui, estudiarà els darrers serrells relatius al text definitiu i a diverses disposicions sobre la lliure circulació de persones, el mercat de tabac o el sector financer, a més de posar fil a l’agulla sobre el debat de la naturalesa jurídica del text: si és mixt o no.
La reunió de l’EFTA d’avui ha de servir per començar a posar llum sobre un dels principals afers del Principat: l’acord d’associació amb la UE i si és mixt o no. Tot i que el text, per naturalesa, afecta competències compartides de la Unió Europea i els estats membres, encara cal trobar un encaix entre tots els països i cal, també, observar la posició de Bulgària per l’escàndol bancari relacionat amb l’intent de compra de la Banca di San Marino que ha esquitxat la negociació. Si un país es mostra en desacord, el procés pot dilatar-se més de l’esperat. Durant les reunions d’avui també es posaran sobre la taula diverses qüestions relatives al comerç de tabac, especificant que Andorra es compromet a reforçar la lluita contra el contraban cooperant més estretament amb França, Espanya i les institucions europees. En l’apartat financer, es determina que les autoritats europees de supervisió analitzaran el sector del Principat abans que el país pugui accedir plenament al mercat interior dels serveis financers de la UE. Aquesta avaluació serà realitzada per organismes com l’Autoritat Bancària Europea, l’Autoritat Europea de Mercats Financers o l’Autoritat Europea d’Assegurances, amb la supervisió de la Comissió Europea, i inclourà un examen complet del sector financer del país i del seu sistema de supervisió.
El text arriba a la recta final a Brussel·les i la decisió és pròxima
En el marc dels darrers passos institucionals a Brussel·les, Progressistes-SDP, membre del Pacte d’Estat, va reclamar que “l’acord d’associació amb la Unió Europea no pot ser concebut com un projecte exclusiu del Govern o dels partits que integrem el Pacte d’Estat, sinó com una eina col·lectiva per garantir el futur econòmic, social i institucional d’Andorra” i, per aquest motiu, va demanar que no sigui percebut “com un procés tècnic aïllat”, sinó com a “una opció política necessària per al país”.