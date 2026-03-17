El Govern aparaula la compra d’un terreny per ampliar la presó

L’edifici adjacent, descartat.Fernando Galindo

Redacció
Andorra la Vella

La valoració encomanada pel Govern sobre l’edifici adjacent al centre penitenciari de la Comella que havia de servir per dirimir si valia la pena quedar-se’l per ampliar la presó ha conclòs que la viabilitat de l’operació era més que dubtosa: no tan sols s’havien de fer obres d’adaptació a les noves funcions, sinó que l’antiguitat de l’edifici també obligava a fer reformes de certa rellevància, per la qual cosa el cost es disparava. Però l’executiu ha trobat una solució alternativa, la compra d’un terreny que també està a tocar de la presó i que permetrà una edificació des de zero. L’operació amb la propietat de la parcel·la ja està molt avançada (s’ha tancat una promesa de compravenda) i l’objectiu és que abans de l’estiu s’hagi formalitzat l’adquisició per tal d’iniciar el projecte. Es tracta d’un terreny de 1.600 metres quadrats i el preu que s’ha pactat és d’uns 260.000 euros.

