Festa gran, llei estricta
Els grans festivals celebrats aquest cap de setmana posen de manifest un element recurrent: el desconeixement de bona part dels turistes sobre la legislació en matèria d’estupefaents.
Malgrat els mecanismes d’informació impulsats pels organitzadors i la política de tolerància zero del país envers les drogues, les actuacions policials del cap de setmana passat es van concentrar principalment entre visitants estrangers que, segons fonts oficials, no sempre eren conscients de les conseqüències administratives ni penals de la tinença de drogues. En el marc del macrofestival de música electrònica Snowrow, aquest patró es va traduir en 89 detencions en una edició que va superar les 68 registrades el 2024. Tot i l’increment en termes absoluts, la incidència relativa s’ha mantingut estable i continua per sota de l’1 % del total d’assistents, una xifra que, amb tot, torna a situar el focus sobre la relació habitual entre grans esdeveniments musicals i el consum de substàncies il·legals.
La primera detenció per tràfic de drogues es va produir dimarts al matí a la frontera francoandorrana, quan els agents van interceptar un turista de 34 anys que intentava accedir al país amb una pedra de cocaïna de 15 grams. L’actuació es va dur a terme en el marc dels controls reforçats previs als esdeveniments.
La segona intervenció es va registrar divendres al vespre a l’interior d’un dels recintes, després que els agents detectessin un home que presumptament venia substàncies. En el moment de l’escorcoll, el turista, de 28 anys, va colpejar un agent i va intentar fugir, però va ser finalment reduït a l’exterior amb 57 pastilles d’èxtasi i 18 grams de cocaïna. A més del delicte contra la salut pública, també se l’acusa d’atemptat contra l’autoritat i d’un delicte contra la integritat física.
Ampli dispositiu policial al Pas de la Casa per dos festivals
La resta de detencions corresponen a casos de possessió: 35 es van produir a les fronteres i 52 als accessos o als voltants dels recintes. En la majoria d’ocasions es tractava de quantitats reduïdes, tot i que a quatre turistes –tres de 31 anys i un de 65– se’ls van intervenir 41 pastilles d’èxtasi.
Segons fonts policials, el dispositiu es va estructurar en dues fases principals. La primera, als punts fronterers, amb controls de vehicles i autobusos procedents de l’exterior i el suport d’una unitat canina especialitzada. La segona, als accessos i a l’interior dels recintes, en coordinació amb els equips de seguretat privada i amb la presència d’agents de paisà per reforçar la vigilància preventiva.
Snowrow reuneix 16.000 persones al Pas
Les mateixes fonts assenyalen que l’objectiu del dispositiu ha estat prevenir alteracions de l’ordre públic i garantir el desenvolupament normal dels esdeveniments. En aquest sentit, el balanç del cap de setmana s’ha considerat positiu pel que fa a la coordinació entre els diferents actors implicats. Segons el cos, la majoria dels detinguts han estat turistes d’entre 20 i 40 anys i el dispositiu s’ha tancat sense incidents destacats d’ordre públic, malgrat l’elevada afluència registrada.
El mite del consum propi
Entre alguns visitants procedents de països veïns persisteix la creença que la possessió de petites quantitats de droga pot emparar-se en el consum personal, una interpretació que en altres jurisdiccions pot comportar sancions administratives i no necessàriament penals.
A Andorra, però, aquesta justificació no té validesa legal. Les persones interceptades amb substàncies estupefaents poden afrontar multes d’entre 1.000 i 2.000 euros i, en funció de la naturalesa de la substància –especialment en el cas de les anomenades drogues dures–, també penes de presó.
La normativa també penalitza el consum compartit. Situacions en què diverses persones consumeixen conjuntament, per exemple en el marc d’una beguda adulterada, poden derivar en la detenció de tots els implicats.
S'INCREMENTA EL CONSUM DE 'COCAÏNA ROSA'
Durant el dispositiu especial de la policia es van requisar 35 grams d’aquesta substància, amb un valor estimat de 2.800 euros al mercat il·legal.