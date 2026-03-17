REOBERTURA DE L'RN-20
Un cap de setmana “tranquil” tot i l’increment de la mobilitat al Pas
Els comerciants demanaran més ajudes durant la reunió del CES de demà
Els botiguers del Pas de la Casa van assegurar que el primer cap de setmana després de la reobertura de l’RN-20 “s’ha viscut amb força tranquil·litat”, tot i destacar que, com indicava la previsió, “hi ha hagut més afluència de persones i de cotxes” durant unes jornades marcades pels festivals que van ajudar a dinamitzar la localitat. Demà, una nova reunió del Consell Econòmic i Social del Pas (CES) haurà de començar a valorar les pèrdues dels establiments de la localitat encampedana.
Els comerços del Pas miraven, a començament de la setmana passada, el dissabte i diumenge com el termòmetre per avaluar l’estat de salut de la localitat un cop reobert l’accés amb França. Després d’un 14 de març marcat pel Dia de la Constitució, normalment festiu, i un diumenge més aviat tranquil, la majoria de botiguers van concloure que l’increment de visitants i de cotxes, marcat també per la celebració de l’Snowrow i la Maricongelada, no es va traduir en un augment significatiu de les compres als petits establiments, els més afectats per la crisi derivada del tall a la carretera i, específicament, aquells que no comercialitzen ni amb alcohol ni amb tabac i que estan situats a la part baixa de la localitat.
Àlex Ripoll
Demà, els comerços del Pas tornaran a reunir-se al Consell Econòmic i Social de la localitat per començar a analitzar les pèrdues dels establiments i demanar, com ja va avançar Òscar Ramon, president de l’Associació de Veïns i Comerciants, mesures complementàries per mitigar la situació que van viure arran d’un tancament que se suma als que ja s’han produït durant l’hivern després dels talls a causa de les protestes dels ramaders francesos i les condicions meteorològiques. Alguns dels botiguers van assegurar que les mesures adoptades protegeixen més “les empreses grans” i no tant el petit establiment, que es pot veure més afectat per caigudes de facturació més lleus. Diversos comerciants que van poder quantificar les pèrdues van veure com, en ser inferiors al 25% que estableixen les mesures, no es poden acollir ni a la reducció a la factura de la llum ni a les ajudes de la CASS.
Pedro García
