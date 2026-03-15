ACTIVATS ELS PROTOCOLS INTERNS
Alerta als clients de Pyrénées per un ciberatac a l’empresa
El Grup Pyrénées reconeix que va patir la setmana passada un incident de ciberseguretat que va afectar part de la seva infraestructura tecnològica. L’empresa recalca que ha activat els protocols interns de resposta i treballa amb equips especialitzats en ciberseguretat per contenir la situació, investigar-ne l’origen i restablir progressivament els sistemes afectats. El grup comercial assenyala que a data d’avui “no hi ha constància que s’hagi realitzat cap ús fraudulent de les dades afectades per l’incident”. I aconsella als clients “mantenir-se alerta davant possibles comunicacions sospitoses”.