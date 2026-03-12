FESTIVAL
L’Snowrow arrenca avui amb l’impuls de dues marques internacionals
El festival de música electrònica Snowrow arrenca avui a Andorra i s’allargarà fins diumenge amb l’edició més ambiciosa fins ara, gràcies a la col·laboració amb Brunch Electronik. Per primera vegada, dues marques de referència internacional en l’organització de festivals uneixen forces per impulsar un esdeveniment que combinarà música electrònica, activitats de neu i espectacles immersius a Grandvalira. Els sectors de Grau Roig i el Pas de la Casa acullen la programació, amb diversos escenaris repartits tant dins com fora de les pistes. El cartell inclou noms destacats de l’escena electrònica com Luciano, Ilario Alicante, Marco Faraone, Mind Against o Âme, a més d’altres artistes com Carl Craig o Nic Fanciulli. El festival ofereix activitats durant quatre dies, amb propostes diürnes i nocturnes.
NACIONAL
Redacció