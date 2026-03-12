SANITAT
Els CAP amplien els horaris per fer anàlisis i faran proves preoperatòries
Els centres d’atenció primària (CAP) del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) incorporen noves millores en l’atenció sanitària a partir del 16 de març. La parapública sanitària ha anunciat que els CAP amplien l’horari per realitzar anàlisis de sang fins a les dotze del migdia de dilluns a divendres i incorporen proves preoperatòries i aparells per fer electrocardiogrames.
L’ampliació d’horari per fer anàlisis s’aplica a tots els centres excepte als CAP del Pas de la Casa i de Fiter i Rossell, que mantindran l’horari actual. I tots els CAP d’Andorra podran realitzar també els preoperatoris –que inclouen analítica i electrocardiograma– sol·licitats abans d’una intervenció quirúrgica. El SAAS recorda que per utilitzar aquests serveis cal demanar cita prèvia.
Aquestes novetats formen part de la línia estratègica del SAAS per situar el pacient al centre de l’atenció i evitar desplaçaments innecessaris.