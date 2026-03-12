TRIBUNALS
Corts condemna un violador a la pena ja complerta en presó provisional
Un turista francès, alliberat després del judici, va passar 16 mesos a la Comella
El Tribunal de Corts va condemnar ahir a quatre anys de presó el turista francès d’origen algerià acusat de violar una jove catalana als lavabos d’una discoteca d’Andorra la Vella, tot i que l’home no haurà de tornar a ingressar al centre penitenciari. La sentència va considerar complerts setze mesos de la pena amb el temps que l’acusat ja havia passat en presó preventiva i va suspendre de manera condicional la resta de la condemna. La resolució també va imposar una indemnització de 6.000 euros a la víctima, una multa de 1.000 euros en concepte de responsabilitat civil i la prohibició de comunicar-se o aproximar-se a la jove durant deu anys. A més, el condemnat haurà d’abandonar el país i no podrà tornar a entrar a Andorra durant vint anys. Les parts disposen d’un termini de quinze dies per presentar recurs davant del Tribunal Superior.
L’acusat defensava que l’embriaguesa li impedia mantenir una erecció
Els fets es van produir la matinada del 27 d’octubre del 2024 en una discoteca d’Andorra la Vella. La víctima, una jove catalana que es trobava al país amb amigues, va conèixer l’acusat aquella mateixa nit al local d’oci i tots dos van anar als lavabos de l’establiment. La denunciant va relatar que inicialment havia consentit mantenir relacions sexuals, però que va retirar el consentiment quan l’home va iniciar la penetració i li causava dolor. La jove li va demanar diverses vegades que s’aturés, però ell hauria continuat i fins i tot li hauria tapat la boca quan intentava cridar mentre les seves amigues la buscaven a l’exterior del lavabo.
L’acusat va defensar durant la vista que la relació havia estat consentida i va negar haver utilitzat la força. L’home va afirmar que aquella nit havia consumit alcohol i va assegurar que el seu estat d’embriaguesa li hauria impedit mantenir una erecció, posant en dubte que s’hagués produït la penetració. Els informes mèdics incorporats a la causa van constatar lesions al canal vaginal de la víctima compatibles amb una penetració, així com la presència de sang a la roba després dels fets, elements que l’acusació va utilitzar per sostenir que es tractava d’una agressió sexual. L’home va passar un any i quatre mesos a la Comella. El tribunal va deixar-lo en llibertat provisional mentre deliberava sobre la resolució del cas.