Espot reconeix el paper del teixit associatiu en el 33è aniversari de la Constitució
El cap de Govern ha destacat “la fortalesa de la societat civil” i la tasca constant de les associacions, federacions i entitats del país
El cap de Govern, Xavier Espot, ha presidit aquest vespre un acte de reconeixement al teixit associatiu del país amb motiu del 33è aniversari de la Constitució. L’acte, celebrat a la sala d’emissores de Ràdio Andorra, ha volgut posar en valor la tasca de les entitats que aquest any celebren efemèrides destacades.
Durant la seva intervenció, Espot ha destacat “la fortalesa de la societat civil” i la tasca constant de les associacions, federacions i entitats d'Andorra, que contribueixen a generar espais de suport i a impulsar el progrés del país en diferents àmbits.
Entre les entitats reconegudes hi ha el Col·legi Sant Ermengol, que celebra 60 anys, i l’Esbart Santa Anna, que arriba als 75 anys de trajectòria. També s’han destacat entitats vinculades a la cultura i les tradicions com l’Agrupació Sardanista Andorrana i Velles Cases Andorranes, així com l’Arxiu Nacional d’Andorra, que commemora 50 anys.
En l’àmbit turístic i econòmic s’ha reconegut ENSISA – Grandvalira (60 anys), la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany (70 anys), Caldea (30 anys) i Creand Crèdit Andorrà (75 anys). També s’han distingit entitats socials com l’Associació per la Síndrome de Down d’Andorra o l’Associació Sociocultural dels Residents Algerians.
L’acte també ha posat en valor el paper de diverses federacions esportives, com les de natació, taekwondo, judo i motociclisme, que celebren 40 anys d’activitat, així com els 30 anys de les Escoles de Formació de Professions Esportives i de Muntanya. La cerimònia s’ha tancat amb la interpretació de l’Himne d’Andorra, una fotografia de grup i un aperitiu.