DADES DEL 2024
La bretxa salarial es cronifica a Andorra
El sou mitjà mensual dels homes era de 2.832 euros i el de les dones, de 2.286 euros
Andorra continua creixent demogràficament i econòmicament, però les últimes dades d’estadístiques de gènere evidencien que la bretxa salarial es manté. Segons el departament d’Estadística, el salari mitjà mensual dels homes va arribar als 2.832 euros el 2024, mentre que el de les dones es va situar en 2.286 euros, una diferència de 547 euros. Les dades també reflecteixen desigualtats entre sexes en altres àmbits, com ara la demografia, l’esport, la immigració o la participació en diferents sectors de l’activitat social.
Les xifres més recents mostren que la població del país continua augmentant. El 31 de desembre del 2024, Andorra tenia 87.097 habitants. Del total, 45.133 eren homes i 41.964, dones. En comparació amb l’any anterior, la població masculina va créixer un 2,8%, mentre que la femenina ho va fer un 1,8%. Si s’analitza l’evolució dels darrers cinc anys, els homes han representat de mitjana el 51,4% del total de residents, mentre que les dones han suposat el 48,6%.
Aquesta diferència també es reflecteix en el mercat laboral. Durant el 2024, la mitjana anual d’assalariats va ser de 23.361 homes i 21.436 dones, xifres que suposen un increment respecte a l’any 2023 en ambdós casos.
Les dones viuen més anys
Pel que fa a l’esperança de vida, les dones continuen registrant una mitjana superior a la dels homes. Si es tenen en compte les dades acumulades dels darrers cinc anys, l’esperança de vida en néixer se situa en 86,2 anys per a les dones i en 81,1 anys per als homes. Això representa una diferència de 5,1 anys. Globalment, l’esperança de vida al país és de 83,7 anys.
En l’àmbit educatiu, segons les dades d’Estadística, la presència d’estudiants és relativament equilibrada entre nois i noies. Durant el curs escolar 2024-2025 hi havia 11.259 alumnes en els nivells previs a l’ensenyament superior. D’aquests, 5.751 eren nois i 5.508, noies. En el cas de l’educació superior, el curs actual compta amb 2.231 estudiants, amb una distribució de 1.167 homes i 1.064 dones.
Pel que fa als naixements, durant el 2024 es van registrar 501 nadons al país. Del total, 254 van ser nenes i 247, nens. Les dades mostren un increment més elevat en el cas de les nenes, que han augmentat un 14,9% respecte al 2023. En canvi, els naixements de nens han crescut un 4,2% en comparació amb l’any anterior.
Les diferències entre sexes també són evidents en l’àmbit esportiu. Durant la temporada 2024-2025 es van tramitar 9.857 llicències esportives. D’aquestes, 7.051 corresponen a homes i 2.806, a dones. Això significa que més del 70% de les llicències esportives són masculines. Entre els esportistes d’alt rendiment becats també predominen els homes. El 2024 hi havia 34 esportistes homes becats davant de 19 dones.
En altres àmbits, però, la presència femenina és majoritària. A l’Administració general hi havia 1.681 dones i 1.187 homes, una xifra que representa un 58,6% de dones en aquest sector. També en el voluntariat predominen les dones. Durant el 2024 es van registrar 198 voluntàries i 83 voluntaris, i en el conjunt dels darrers anys aproximadament dues de cada tres persones que participen en activitats de voluntariat han estat dones.
Les dades també mostren diferències en els moviments migratoris. Durant el 2024 van immigrar al país 4.591 persones, de les quals el 60,4% eren homes. En canvi, 2.717 persones van emigrar, amb una proporció també superior d’homes.
Finalment, en l’àmbit de la seguretat viària també es detecta una incidència més elevada entre els homes. Durant el 2024 es van registrar 259 víctimes en accidents de circulació, amb una presència masculina superior a la femenina.