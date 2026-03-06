OPERACIÓ DE LA POLICIA A ENCAMP
Tancat un pis on s’exercia la prostitució
Una de les treballadores va ser detinguda per estar en possessió de 14 grams de tusi
La policia va desmantellar ahir un pis d’Encamp on presumptament s’exercia la prostitució, en el marc d’un operatiu derivat d’una investigació oberta fa unes setmanes arran de diversos indicis d’activitat sospitosa a l’immoble.
Segons va informar el cos policial, l’actuació es va dur a terme després de confirmar moviments freqüents de persones a l’apartament, fet que va motivar la intervenció dels agents de l’àrea de policia judicial i investigació criminal. En el moment de l’entrada al domicili, els investigadors hi van localitzar dues dones que presumptament exercien la prostitució i un client, que hauria reconegut els fets davant dels policies. Durant l’escorcoll de l’habitatge, els agents també van detenir una de les dones, de 32 anys i no resident al país, després de trobar-li 14 grams de tusi repartits en dues bosses i un dosificador. El dispositiu va ser localitzat amb la col·laboració d’un binomi del grup de guies canins, especialitzat en la detecció de drogues, que va participar en l’operatiu policial.
Segons la policia, la detinguda també tenia diversos embolcalls de plàstic preparats per confeccionar dosis de la substància i prop de 1.400 euros en efectiu, diners que haurien estat comissats. Pel que fa al client localitzat a l’apartament, els agents el van sancionar administrativament per incomplir la Llei qualificada de seguretat pública. Aquesta normativa prohibeix sol·licitar o obtenir relacions de naturalesa sexual amb una persona que es dedica a la prostitució.
Fonts policials van indicar que la investigació es va iniciar després de detectar anuncis i moviments recurrents vinculats al pis, circumstància que va fer sospitar als investigadors que s’hi podria estar desenvolupant una activitat il·legal. La policia va remarcar que continua treballant de manera activa per detectar i perseguir aquest tipus de pràctiques, així com qualsevol delicte relacionat amb el tràfic o la possessió de substàncies estupefaents.
DETINGUTS DOS TURISTES PER AGRESSIÓ MÚTUA
Un altre cas va passar la matinada de dimecres, en què també es va arrestar un altre turista, de 31 anys, per conduir sota els efectes de l’alcohol, amb una taxa d’1,27.