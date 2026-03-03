SENTÈNCIA DE LA BATLLIA
Els entorns de Casa de la Vall posen en risc la candidatura a la Unesco
La resolució judicial anul·la el decret del Govern per no haver informat bé els afectats
El conflicte amb els veïns pels entorns de protecció de Casa de la Vall o l’església de Sant Esteve posa en perill la candidatura transnacional d’Andorra, Espanya i França a patrimoni mundial de la Unesco. La tardor d’aquest any els representants de l’organització internacional faran una visita al Principat per avaluar el projecte in situ. Sense tots els entorns de protecció ben definits, és probable que l’informe sigui negatiu.
El març del 2019 el coordinador de la candidatura, Joan Reguant, va alertar que la majoria dels monuments andorrans encara no tenien definit l’entorn de protecció, fet que restava atractiu a la iniciativa. En el moment de presentar la candidatura a la Unesco, el febrer de l’any passat, tots els perímetres estaven aprovats. Alguns van tramitar-se a correcuita. L’executiu havia fet els deures. Tot i això, l’anul·lació del decret governamental sobre els entorns de Casa de la Vall complica la candidatura andorrana. Podrà salvar-se aquest escull abans de la visita dels experts de la Unesco?
Gabinet jurídic
El gabinet jurídic del Govern estudia des de divendres de la setmana passada la sentència de la Batllia que anul·la el decret sobre l’entorn de protecció. El tribunal no entra en el fons dels greuges exposats pels veïns, sinó que invalida la resolució perquè no va informar-se personalment els propietaris afectats de l’obertura del procediment.
El Govern no disposa de les adreces de les propietats. La informació és en mans dels comuns, però el d’Andorra la Vella va declinar lliurar-la per motius de protecció de dades. Davant d’aquest atzucac, el comú va assumir la comunicació amb els veïns.
Un dels escenaris que s’obre ara és que el Govern no presenti cap recurs d’apel·lació contra la sentència i torni a tramitar l’expedient des del moment previ a l’aprovació del decret. Aquesta vegada, això sí, es garantiria la comunicació individualitzada del procediment als veïns. “La feina ja està feta, només caldria repetir el tràmit formal”, va afirmar ahir la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, en roda de premsa. La pregunta del milió és quant de temps s’allargarà aquest tràmit.
La candidatura transnacional a patrimoni mundial de la Unesco –Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra– aplega dotze monuments d’èpoques diferents, des de l’edat mitjana fins al segle XVI. Hi ha deu monuments situats al Principat: Sant Joan de Caselles, Sant Romà de les Bons, Sant Martí de la Cortinada, Sant Climent de Pal, Santa Coloma, Sant Serni de Nagol, Sant Miquel d’Engolasters, el jaciment del Roc d’Enclar, la Roureda de la Margineda i la Casa de la Vall. I la sèrie es completa amb el castell de Foix, a França, i el conjunt catedralici de la Seu d’Urgell, a Espanya. El projecte és fruit de set anys de treball entre els tres estats.