Conscienciació
La policia alerta dels riscos de les pantalles per als infants en una taula rodona a Sant Julià
Experts reclamen més implicació de les famílies per protegir la imatge i la privacitat dels menors a les xarxes
La policia ha participat aquest dimarts al vespre en la taula rodona “Pantalles i xarxes socials: com protegim la nostra imatge i la dels nostres fills?”, organitzada pel comú de Sant Julià de Lòria a la Sala Sergi Mas. La iniciativa s’emmarca en el cicle ‘Parlem-ne’, impulsat per l’Àrea d’Infància i Joventut.
La sessió ha reunit l’agent major del Grup de Delictes Tecnològics, Ferran Jordan; la cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, Jessica Obiols; la psiquiatra del servei de salut mental del SAAS, Maria Giró; i la directora executiva d’Unicef Andorra, Dàmaris Castellanos. Els experts han abordat l’empremta digital, la privacitat i els riscos associats a internet, així com el paper educatiu de famílies i professionals.
Jordan ha advertit de les conseqüències de no protegir adequadament els menors, com el robatori de dades i imatges, la suplantació d’identitat, el ciberassetjament o l’exposició a continguts inapropiats. També s’han posat sobre la taula els efectes en el desenvolupament neurològic, com retards en el llenguatge, manca d’atenció o alteracions del son.
La taula rodona ha conclòs amb recomanacions perquè les famílies limitin l’ús de pantalles, s’informin sobre el funcionament de les tecnologies i acompanyin activament els menors en el seu ús, en una crida conjunta a la responsabilitat col·lectiva en la protecció d’infants i joves.