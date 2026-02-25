Tecnologia
Neix Corpus, la primera IA especialitzada en dret andorrà
L'eina navega per tota la normativa vigent a Andorra per intentar donar resposta als dubtes jurídics dels clients i s'actualitza diàriament
Dos residents al Principat d'Andorra, un advocat i economista i un informàtic, José Sansa i Eduard Martínez, de 36 i 35 anys respectivament, s'han unit per crear l'eina Corpus, la primera plataforma d'intel·ligència artificial entrenada exclusivament amb tot el dret andorrà: normativa, jurisprudència, consultes vinculants i convenis fiscals. "Hi ha més de 15.000 sentències i autes en el dret andorrà i més de 500 consultes vinculants i quan tenia un dubte de caracter jurídic, em vaig adonar que sabia a quines fonts acudir i on consultar la jurisprudència, però perdia molt de temps buscant entre un mar de documentació" explica el cofundador José Sansa al Diari. "Aleshores, el valor afegit és aquest: primer, que està especialitzada en el dret andorrà i segon, que t'estalvia molt de temps que inverteixes consultant lleis, reglaments..." destaca Sansa. El que permet aquesta eina és que els professionals del dret puguin fer preguntes com les farien a un especialista i rebre una resposta fonamentada en segons. "Si és una consulta complexa, triga menys de tres minuts en donar-te una resposta acurada i precisa, si és més senzilla, en segons la tens", afirma el cofundador.
La plataforma està composta d'una base de dades que cobreix més de 800 normes vigents des de 1982, més de 15.000 sentències i autes, més de 500 consultes vinculants del departament de Tributs i Fronteres i els 22 convenis de doble imposició signats per Andorra. Corpus porta desenvolupant-se un any i es troba en una fase incipient de comercialització, però de moment la fan servir internament a l'empresa Vidorra, el despatx de Sansa i "També ho han provat dos col·legues i altres serveis d'assessoria i els resultats han estat molt positius", assegura.