El mètode Thyssen

La baronessa thyssen va protagonitzar la presentació del llibre ‘La edad no importa’ de la doctora Carmen Romero.

Carmen Romero i la baronessa Thyssen.

Carmen Romero i la baronessa Thyssen.Fernando Galindo

La baronessa Carmen Thyssen ho té clar: “Els números de l’edat no existeixen”. Ella, va explicar, sempre bufa divuit espelmes al pastís perquè és l’edat que sent per dins. Amb naturalitat i un somriure, va reivindicar una actitud positiva davant la vida i la necessitat de no deixar-se endur per tristeses ni pensaments negatius. Per mantenir-se en forma, va afegir, aposta per una bona alimentació, llargues caminades i alguns estiraments diaris, hàbits senzills que, segons va dir, marquen la diferència amb el pas del temps.

Aquest missatge optimista va obrir la presentació del llibre La edad no importa, de la doctora Carmen Romero, celebrada ahir a l’ambaixada d’Espanya a Andorra. L’acte va reunir l’ambaixador Carlos Pérez-Desoy, el periodista Josep Puigbó i la mateixa autora en una vetllada centrada en el canvi de paradigma sobre l’envelliment saludable, amb reflexions compartides sobre qualitat de vida i benestar.

Carmen Romero

Carmen RomeroFernando Galindo

Romero es va mostrar “superagraïda” per l’acollida, que considera una oportunitat per arribar a més persones amb un missatge clar: la ciutadania pot ser protagonista de la pròpia salut. Segons va destacar, hi ha hàbits que es poden modificar sense cost econòmic i que permeten guanyar anys de vida amb il·lusió, energia i vitalitat. “El més important és llevar-se cada dia amb alguna cosa a fer, amb una il·lusió”, va remarcar, tot insistint que aquest és el veritable motor de la vida i que cal canviar la mirada sobre l’envelliment.

La cita andorrana és la sisena parada d’una gira que ja ha passat per Olot, la Costa Brava, Barcelona, Mallorca i Girona. La pròxima presentació serà a Madrid, amb la voluntat d’estendre el projecte també a Llatinoamèrica.

