Turisme
El jugador del Barça Fermín López passa uns dies a Andorra
El futbolista ha gaudit de la neu de Canillo junt amb el gos i la parella
Tot i la mala dinàmica de resultats, l’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va concedir uns dies de descans a la plantilla per desconnectar i recarregar energies abans del tram decisiu de la temporada. Els jugadors van aprofitar l’aturada per allunyar-se del focus mediàtic i gaudir de temps amb familiars i parelles.
Un dels que ha optat per fer una 'escapada' fora de Catalunya ha estat el migcampista del Futbol Club Barcelona, Fermín López, qui ha compartit a les xarxes socials el seu viatge a Andorra, concretament a Canillo, que ha fet amb la parella, Berta Gallardo i el seu gos. A les imatges publicades a les xarxes socials, es pot veure el '16' blugrana gaudint de la neu i la parella i posant de forma graciosa a les fotografies, acompanyades del paisatge nevat.