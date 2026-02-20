Reaccions al carnaval d'Encamp
El consulat dels Estats Units a Barcelona se solidaritza amb la comunitat jueva d'Andorra
L’ambaixada agraeix les disculpes dels organitzadors, però alerta del risc de normalitzar l’antisemitisme i defensa la tolerància zero davant qualsevol expressió d’odi
Els Estats Units han expressat la seva solidaritat amb la comunitat jueva d’Andorra arran del que des de l'ambaixada a Barcelona qualifiquen de “preocupant maltractament de símbols jueus” durant la celebració del Carnaval a la parròquia d'Encamp, quant durant la penjada, la Comissió de Festes de la localitat va disparar un ninot que duia una mascara amb l'estrella de David a la cara - símbol per antonomàssia de la identitat jueva-.
En un missatge fet públic al compte d'X, s’alerta que actes d’aquesta naturalesa “corren el risc de normalitzar l’antisemitisme” i que poden soscavar la llibertat religiosa. Alhora, s’agraeix la disculpa emesa pels organitzadors de l’esdeveniment.
NACIONAL
La disculpa de la comissió de festes tanca el conflicte del Carnestoltes
Àlex Ripoll
El comunicat insta a aplicar una política de tolerància zero davant qualsevol manifestació d’odi i reafirma el compromís dels Estats Units en la lluita contra l’antisemitisme.
Finalment, el país nord-americà subratlla que es manté ferm contra l’antisemitisme i totes les formes d’odi, i que continua compromès amb la protecció de la vida jueva arreu del món.