Reaccions al carnaval d'Encamp

El consulat dels Estats Units a Barcelona se solidaritza amb la comunitat jueva d'Andorra

L’ambaixada agraeix les disculpes dels organitzadors, però alerta del risc de normalitzar l’antisemitisme i defensa la tolerància zero davant qualsevol expressió d’odi

El punt final al Carnaval d'Encamp

El punt final al Carnaval d'EncampComú d'Encamp

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Els Estats Units han expressat la seva solidaritat amb la comunitat jueva d’Andorra arran del que des de l'ambaixada a Barcelona qualifiquen de “preocupant maltractament de símbols jueus” durant la celebració del Carnaval a la parròquia d'Encamp, quant durant la penjada, la Comissió de Festes de la localitat va disparar un ninot que duia una mascara amb l'estrella de David a la cara - símbol per antonomàssia de la identitat jueva-. 

En un missatge fet públic al compte d'X, s’alerta que actes d’aquesta naturalesa “corren el risc de normalitzar l’antisemitisme” i que poden soscavar la llibertat religiosa. Alhora, s’agraeix la disculpa emesa pels organitzadors de l’esdeveniment.

El comunicat insta a aplicar una política de tolerància zero davant qualsevol manifestació d’odi i reafirma el compromís dels Estats Units en la lluita contra l’antisemitisme.

Finalment, el país nord-americà subratlla que es manté ferm contra l’antisemitisme i totes les formes d’odi, i que continua compromès amb la protecció de la vida jueva arreu del món.

tracking