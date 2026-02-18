Arts escèniques
Abrakadabra farà temporada a Barcelona i consolida la projecció del teatre andorrà
La producció de l’ENA s’estrenarà al Teatre Aquitània del 3 al 26 d’abril del 2026
L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) ha anunciat que l’obra Abrakadabra farà temporada al Teatre Aquitània de Barcelona del 3 al 26 d’abril del 2026, consolidant així la projecció exterior d’una producció 100% andorrana. Després de l’èxit assolit al país, la comèdia fa el salt a la cartellera barcelonina com una mostra de la maduresa i la capacitat creativa del sector teatral del Principat.
La 68a Temporada de Teatre vol incloure humor, dansa i producció nacional
Amb dramatúrgia original de Juanma Casero —Premi Grandalla Crèdit Andorrà 2023 a la XLV Nit Literària i de les Arts—, Abrakadabra és una comèdia agredolça que combina humor punyent, nostàlgia i tendresa per abordar temes com la mort, els vincles familiars i les segones oportunitats. La producció està dirigida per Joan Anton Rechi i compta amb un repartiment encapçalat per Meri Duró, acompanyada d’Oriol Guillem, Joan Hernandez, Joel Pla, Irina Robles, Elena Santiago, Elisabet Terri i Toni Zamora.
Coproduïda per l’ENA, el Festival Andorra Crea i L’Animal Escola de Teatre, l’obra representa una fita per al projecte i per al conjunt de les arts escèniques andorranes. Abans de fer el salt a Barcelona, el públic la podrà tornar a veure el 21 de març al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, en el marc de la diada del Cap Butaca Buida, una iniciativa col·lectiva del sector teatral català a la qual Andorra s’adhereix enguany gràcies a la col·laboració del comú d’Andorra la Vella amb l’ENA.