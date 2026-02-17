Successos
Un motorista de 50 anys ferit en un accident amb un turisme a la Baixada del Molí
Ambdos vehicles tenen matrícula del Prinicipat
Un home de 50 anys ha resultat ferit aquest dimarts en un accident de trànsit a Andorra la Vella. El sinistre s’ha produït al carrer Baixada del Molí, número 26, i ha implicat un turisme i una motocicleta, ambdós amb matrícula del Principat.
Per causes que es desconeixen i que s’estan investigant, els dos vehicles han col·lidit, resultant ferit el conductor de la motocicleta. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els serveis d’emergència per atendre el ferit i traslladar-lo a l'hospital i es desconeix el seu estat.