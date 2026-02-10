SUCCESSOS
El detingut per agredir la parella també va colpejar els agents
L’home de 33 anys arrestat la matinada de diumenge per agredir la parella a Andorra la Vella també va colpejar els agents durant la detenció. L’arrest es va produir després que patrulles de policia que veiessin l’home agredir la parella al carrer, davant d’un local d’oci nocturn. Quan els agents van intervenir per aturar-lo i socórrer la dona, l’home s’hi va resistir violentament i també els va agredir causant-los algunes lesions, així com danys al vehicle policial. L’home està acusat com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral, i contra la funció pública.
NACIONAL
La policia també va arrestar un jove de 22 anys per conduir amb una taxa d’alcoholèmia d’1,70, un home de 27 anys i no resident a la frontera del riu Runer perquè tenia una ordre de recerca judicial amb detenció per creació de document privat inautèntic, i un home de 39 anys per conduir amb el permís suspès.