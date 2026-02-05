Medi Ambient

FEDA finalitza les obres de modernització i protecció de l’ETR de la Margineda

La inversió ha estat d'uns 3 milions d'euros

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) ha culminat els treballs de modernització i protecció de l’Estació Transformadora i Repartidora (ETR) de la Margineda, una infraestructura clau del sistema elèctric nacional. Les obres, que s’han allargat durant aproximadament dos anys, han suposat una inversió global d’uns 3 milions d’euros i permeten reforçar tant la resiliència del subministrament elèctric com la seguretat davant riscos naturals.

Notícia pendent d'ampliació.

