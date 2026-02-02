Art
El Hive Five Coworking incorpora una escultura de Frida Kahlo a l’entrada principal
La peça, donada per Turi Mora, preten contribuir a generar un diàleg natural entre cultura, innovació i talent, integrant l’art en el dia a dia de l’espai de treball
El Hive Five Coworking d'Andorra, ha incorporat una escultura dedicada a Frida Kahlo a l’entrada principal de l’espai, gràcies a la donació realitzada per l'empresari Turi Mora, fundador del grup i de la Fundació privada Bomosa.
L’obra, procedent de la col·lecció personal de Turi Mora, ha estat creada pel col·lectiu artístic Reunió de Papaia i va formar part d’una exposició urbana que es va poder veure a Andorra en diferents moments i espais. Aquella mostra va apropar la figura de Frida Kahlo al públic a través de l’art al carrer, facilitant-ne l’accés a un públic ampli.
La peça vol retre homenatge a una de les figures més icòniques de l’art del segle XX, símbol de llibertat creativa, força personal i autenticitat. La seva instal·lació al Hive Five contribueix a generar un diàleg natural entre cultura, innovació i talent, integrant l’art en el dia a dia de l’espai de treball.
Aquesta acció s’emmarca dins la voluntat de la Fundació Bonaventura Mora Sagués de promoure projectes culturals, socials i educatius que contribueixin a una Andorra més oberta, creativa i compromesa amb el seu entorn. “Amb aquesta escultura volem reforçar la presència i la rellevància de l’art a Andorra, i continuar potenciant iniciatives que facin del país un referent cultural”, ha assenyalat Turi Mora.
Des de la seva instal·lació, l’escultura s’ha convertit en un punt d’interès tant per a les persones que treballen al Hive Five com per a turistes i vianants que transiten pel seu enclavament, consolidant l’espai com un lloc on la cultura i la creativitat formen part del dia a dia i on l’art és accessible per a tothom