Espanya es prepara per a una altra setmana marcada per pluges i vents intensos
Les precipitacions generalitzades persistiran durant la primera meitat de dijous, amb acumulacions destacades a Galícia i al sud del sistema Central
El febrer arrenca amb l’arribada d’un nou tren de borrasques atlàntiques que mantindrà la dinàmica de les darreres setmanes, amb pluges generalitzades, forts vents i un ambient clarament hivernal a bona part d’Espanya. Segons els models meteorològics, els fronts afectaran gran part de la península Ibèrica, tot i que el vessant mediterrani, almenys de moment, quedaria al marge dels impactes més severs. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat avisos per acumulació de pluges, fenòmens costaners adversos, vent intens i risc de desglaç en diversos punts del país, mentre que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos grocs i taronja per vent en comarques del Pirineu.
L’arribada d’un front actiu avui, deixa una jornada plujosa a gran part del territori peninsular, amb precipitacions especialment abundants a l’oest, el sud de Galícia, el Pirineu aragonès, el Sistema Central i zones del sud d’Andalusia, on localment podran anar acompanyades de tempesta i calamarsa. El vent serà un altre element destacat, amb ratxes molt fortes en àrees costaneres i zones de muntanya, i amb un important temporal marítim a Galícia, on s’esperen onades de més de sis metres. A Catalunya, les pluges seran generalitzades però sense afectacions destacables. Demà continuarà la inestabilitat a l’oest i al centre de la Península, mentre que al litoral mediterrani i a Catalunya s’imposarà el sol. Les temperatures màximes baixaran i en moltes zones de l’interior no se superaran els 10 graus.
Dimecres es preveu com el dia més complicat de la setmana a Espanya, amb l’arribada d’un nou front molt actiu després de jornades de pluges continuades. Amb els sòls saturats i els rius carregats, el principal risc serà el desglaç, davant la possibilitat que plogui sobre la neu acumulada prèviament, fet que podria incrementar el cabal dels cursos fluvials. Els pronòstics indiquen que la setmana acabarà amb més pluges i vents en gran part del territori, mentre que de cara a divendres i el cap de setmana els fronts atlàntics continuarien afectant sobretot l’oest, el sud i el centre de la Península. L’est peninsular i les Balears, en canvi, podrien gaudir d’un temps més estable i assolellat.