Seguretat
Campanya per protegir els vianants a Catalunya
L'actuació conjunta entre el Servei Català de Trànsit i diverses policies locals comença avui i s'allargarà fins diumenge
El Servei Català de Trànsit, en coordinació amb diverses policies locals, a iniciat avui, i fins el diumenge, una campanya preventiva específica amb l’objectiu de reforçar la seguretat dels vianants en entorns urbans. La iniciativa posa el focus en aquells comportaments de risc, tant de conductors com de vianants, que poden comprometre la convivència viària en zones especialment sensibles.
L’actuació conjunta pretén reduir les conductes que posen en perill les persones que es desplacen a peu. En aquest sentit, els controls incidiran especialment en infraccions de conducció com no respectar els semàfors en vermell, no aturar-se correctament als passos de vianants o circular a velocitats inadequades en zones pacificades. Paral·lelament, la campanya també vol corregir comportaments no reglamentaris dels mateixos vianants, com travessar fora dels passos habilitats o irrompre a la calçada sense assegurar-se que la maniobra és segura.
En la darrera edició d’aquesta campanya coordinada, realitzada l’any passat en el mateix període, es van interposar un total de 1.975 denúncies. D’aquestes, 868 van ser per conductes antireglamentàries de vianants, 648 per no respectar els semàfors i 459 per no aturar-se davant dels passos de vianants.
L’any passat 29 vianants van perdre la vida a Catalunya, dos més que l’any 2024. D’aquest total, 17 accidents mortals van tenir lloc en zona urbana i 12 en vies interurbanes, una dada que evidencia que el risc és present tant dins de les ciutats com a les carreteres.
El Servei Català de Trànsit i les policies locals subratllen la necessitat d’impulsar campanyes de sensibilització i controls preventius per reduir la vulnerabilitat dels vianants.